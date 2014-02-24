МВД не расследовало ни одного убийства активистов Майдана - генпрокурор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента Олег Махницкий, избранный генеральным прокурором Украины (во время доклада он еще был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Генпрокуратуры - УНИАН).

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По словам Махницкого, когда вытребовали из органов МВД 74 уголовных производства по фактам убийств, то “среди материалов не было ни одного процессуального акта, кроме протокола осмотра с места происшествия”.

Как сказал Махницкий, это свидетельствует о том, что ни одного расследования не проводилось.