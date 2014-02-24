Королевскую уволили с должности министра социальной политики

Верховная Рада освободила Наталию Королевскую от должности министра социальной политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 319 из 361 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Читайте такжеВР освободила Новохатько с должности министра культуры Справка УНИАН. 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович назначил Королевскую министром социальной политики Украины.

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