Королевскую уволили с должности министра социальной политики
18:14, 24 февраля 2014Политика
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Верховная Рада освободила Наталию Королевскую от должности министра социальной политики Украины.
Королевскую уволили с должности минкульта
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 319 из 361 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
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Справка УНИАН. 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович назначил Королевскую министром социальной политики Украины.
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