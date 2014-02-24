Психологическая служба Майдана оказывает бесплатную помощь после массовых убийств

Об этом сегодня сообщил руководитель Психологической службы Майдана Владимир Погорелый, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Помощь будет предоставляться всем, кто пострадал, участникам протестов со всех сторон (Майдан, Антимайдан, милиция, волонтеры и т.д.), пострадавшим после силового противостояния и членам семей, которые пережили насилие», - сказал Погорелый.

Пункты психологической помощи уже работают в Украинском доме, на Прорезной (Госкомтелерадио) и сегодня открылась еще одна точка - Макдональдс на ул. Софиевская. Там потерпевшим оказывать помощь квалифицированные специалисты.

«Нам надо всем пережить потери друзей, родственников, знакомых, разрушенные иллюзии, исцелить раны. Мы травмированы последними событиями и будем рады оказать помощь всем, кто в ней нуждается, независимо от политических взглядов», - сказал Погорелый.

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Руководитель Психологической службы отметил, что после пережитых кровавых событий люди никогда не будут такими, как раньше, поэтому политики должны подумать перед тем, как применять политтехнологии.

«Уже сейчас в нашу службу приходят люди, которые собственными глазами видели смерть, родственники погибших, волонтеры, выносили под обстрелами трупы», - добавил Погорелый.

В свою очередь психолог службы Надежда Галимбиевская дала несколько советов для тех, кто переживает стресс после кровавых событий на Майдане.

В частности, она отметила необходимость общаться с людьми, искать утешения, не употреблять алкоголь и разговаривать о своих ощущениях, не держать горе в себе.

«Не отказывайтесь от помощи других, даже, если вам кажется, что они не поймут», - добавила психолог.

Телефоны горячей линии психологической помощи 099-093-80-10, 068-699-41-71, 093-436-67-33.

Напомним, 18 февраля возобновилось противостояние между протестующими и правоохранителями в Киеве. Утром 20 февраля начался интенсивный снайперский обстрел протестующих на Площади. По последним данным МИНЗДРАВА, погибли 82 человека, по разным данным, более тысячи были ранены.