Психологическая служба Майдана оказывает бесплатную помощь после массовых убийств
Психологическая служба Майдана оказывает бесплатную психологическую помощь после массовых убийств.
Об этом сегодня сообщил руководитель Психологической службы Майдана Владимир Погорелый, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.
«Помощь будет предоставляться всем, кто пострадал, участникам протестов со всех сторон (Майдан, Антимайдан, милиция, волонтеры и т.д.), пострадавшим после силового противостояния и членам семей, которые пережили насилие», - сказал Погорелый.
Пункты психологической помощи уже работают в Украинском доме, на Прорезной (Госкомтелерадио) и сегодня открылась еще одна точка - Макдональдс на ул. Софиевская. Там потерпевшим оказывать помощь квалифицированные специалисты.
«Нам надо всем пережить потери друзей, родственников, знакомых, разрушенные иллюзии, исцелить раны. Мы травмированы последними событиями и будем рады оказать помощь всем, кто в ней нуждается, независимо от политических взглядов», - сказал Погорелый.
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Руководитель Психологической службы отметил, что после пережитых кровавых событий люди никогда не будут такими, как раньше, поэтому политики должны подумать перед тем, как применять политтехнологии.
«Уже сейчас в нашу службу приходят люди, которые собственными глазами видели смерть, родственники погибших, волонтеры, выносили под обстрелами трупы», - добавил Погорелый.
В свою очередь психолог службы Надежда Галимбиевская дала несколько советов для тех, кто переживает стресс после кровавых событий на Майдане.
В частности, она отметила необходимость общаться с людьми, искать утешения, не употреблять алкоголь и разговаривать о своих ощущениях, не держать горе в себе.
«Не отказывайтесь от помощи других, даже, если вам кажется, что они не поймут», - добавила психолог.
Телефоны горячей линии психологической помощи 099-093-80-10, 068-699-41-71, 093-436-67-33.
Напомним, 18 февраля возобновилось противостояние между протестующими и правоохранителями в Киеве. Утром 20 февраля начался интенсивный снайперский обстрел протестующих на Площади. По последним данным МИНЗДРАВА, погибли 82 человека, по разным данным, более тысячи были ранены.