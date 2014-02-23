Пользователи Facebook собирают вознаграждение за поимку Януковича

В социальной сети граждане назначают вознаграждение за открытие и передача в руки правосудия гражданина Януковича, чтобы обеспечить принцип неотвратимости уголовной ответственности.

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Об этом написал на своей странице в Facebook Александр Солонтай:

“Внимание! Объявляется ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за гражданина Януковича.

Правило такое: все, кто готов внести хотя бы 1 грн. в общую сумму вознаграждения - укажите конкретную сумму. Все собранные средства пойдут тем, кто поймает беглеца. Таким образом, при необходимости, все кто присоединился к этой акции, переведут средства на соответствующий счет. Если Янукович сдастся сам, то скидываться будет не нужно!"

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Хотя сообщение появился около 3-х ночи 23 февраля, по состоянию на 11 утра сумма составляет более 500 тыс. грн. Как правило, люди готовы отдать 100-200 грн. Самый маленький взнос сейчас - 25 копеек, самый большой - 50 тыс. долларов, пишет Евромайдан SOS.

Корреспонденты сходятся на том, что задержать Януковича и передать в руки суда бесплатно - обязанность каждого порядочного человека. «Мотивация и без награды, есть!» - так пишут в комментах.