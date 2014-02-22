Дипломаты хотят вынести вотум недоверия Кожаре

21:55, 22 февраля 2014
Политика
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Инициативная группа украинских дипломатов созывает собрание в Министерстве иностранных дел для провозглашения вотума недоверия главе МИД Леониду Кожаре.

Кожаре могут вынести вотум недоверия

Об этом сообщил руководитель форума Майдан иностранных дел Богдан Яременко, консул в Стамбуле и представитель Украины при организации Черноморского экономического сотрудничества, говорится в сюжете ТСН.

"В связи с тем, что руководство министерства продолжает тщетные попытки дезинформировать международное сообщество, мы обращаемся в Верховную раду с просьбой назначить уполномоченного по деятельности МИД Украины", - заявляют дипломаты. 

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