Пшонка и Клименко пытались выехать из Украины - Пограничная служба

Пшонка и Клименко пытались покинуть страну в пункте пропуска "Донецк Авиа", но им было отказано. Охрана Пшонки и Клименко счинила сопротивление пограничникам, которые хотели их задержать. Они покинуть территорию аэропорта, передает ТСН.