Пшонка и Клименко пытались выехать из Украины - Пограничная служба
21:27, 22 февраля 2014Политика
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В Госпогранслужбе Украины сообщили, что экс-генпрокурор Виктор Пшонка и экс-глава Министерства доходов и сборов Александр Клименко пытались выехать из Украины.
Пшонка и Клименко пытались выехать из Украины - Пограничная служба
Пшонка и Клименко пытались покинуть страну в пункте пропуска "Донецк Авиа", но им было отказано. Охрана Пшонки и Клименко счинила сопротивление пограничникам, которые хотели их задержать. Они покинуть территорию аэропорта, передает ТСН.
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