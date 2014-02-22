В Каневе сбросили Ленина

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, активисты положили на памятник канат и свалили его на землю. Он удара о землю пластиковая скульптура Ленина разлетелась в щепки.

Также сегодня в Черкасской области местные советы обсуждают вопрос о переименовании улиц и площадей с советских названий на Героев Майдана. Кроме того, районные и городские советы области принимают решения о запрете Партии регионов и Компартии в регионе и о роспуске фракций ПР в советах.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области сегодня демонтировали памятники Ленину в районных центрах, городах: Звенигородка, Лысянка, Христиновка, Маньковке, Смела, Умань. 21 февраля сняли памятники Ленину в городах Жашков и Корсунь-Шевченковском, а также в поселке Буки Маньковского района области.