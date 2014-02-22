«Свобода» предлагает передать «Межигорье» в государственную собственность

Народный депутат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко отмечает, что его фракция зарегистрирует в Верховной Раде проект постановления о передаче резиденции Президента Виктора Януковича «Межигорье» в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении в ВР Ильенко отметил, что в «Межигорье» уже свободный доступ, туда заходят люди, уже там нет Януковича, охрана пропускает всех желающих».

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Таким образом, фракция «Свобода» зарегистрирует в парламенте проект соответствующего постановления. «Возможно, это будет детский дом», - сказал Ильенко.

Как ранее писал УНИАН, на территории резиденции Президента Виктора Януковича «Межигорье» пусто, туда пропускают журналистов.