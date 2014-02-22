На территории «Межигорья» пусто, туда пропускают журналистов - СМИ

Как сообщила журналистка «5 канала» в выпуске новостей по телефону, сейчас она находится на территории резиденции. Государственная охрана беспрепятственно пропустила туда съемочную группу, и даже провела экскурсию.

«Территория абсолютно пустая, охранники говорят, что когда пришли с самого утра, ни одного человека на территории не было. Мы спросили, видели ли они Президента, куда он поехал и собирается ли возвращаться. Они не хотят вмешиваться в политику, но они никого не видели, и они думают, что Президент не вернется, потому что кто-то забрал личные вещи», - сообщила журналистка.

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Также в «Межигорье» начинают прибывать бойцы Самообороны Майдана.