Выборы Президента должны состояться не позднее 25 мая - Кличко

Досрочные президентские выборы должны состояться не позднее 25 мая.

Об этом заявил лидер “УДАРа” Виталий Кличко во время выступления с трибуны Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

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“Мы выступаем с инициативой принять постановление Верховной Рады, которым требуем от Виктора Януковича уйти в отставку, что станет законным основанием для назначения досрочных президентских выборов. Которые мы здесь и должны назначить. Они должны состояться согласно Конституции Украины, не позднее 25 мая этого года”, - сказал Кличко.

Он отметил, что проведение в ближайшее время досрочных выборов снизит напряжение в обществе и направит общественно-политическую борьбу в мирное, избирательное русло.