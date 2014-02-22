Выборы Президента должны состояться не позднее 25 мая - Кличко
По его мнению, проведение досрочных выборов в ближайшее время снизит напряжение в обществе.
Досрочные президентские выборы должны состояться не позднее 25 мая.
Об этом заявил лидер “УДАРа” Виталий Кличко во время выступления с трибуны Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
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“Мы выступаем с инициативой принять постановление Верховной Рады, которым требуем от Виктора Януковича уйти в отставку, что станет законным основанием для назначения досрочных президентских выборов. Которые мы здесь и должны назначить. Они должны состояться согласно Конституции Украины, не позднее 25 мая этого года”, - сказал Кличко.
Он отметил, что проведение в ближайшее время досрочных выборов снизит напряжение в обществе и направит общественно-политическую борьбу в мирное, избирательное русло.