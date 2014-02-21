СБУ прекратила подготовку антитеррористической операции

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

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”На основании мер, принятых в государстве для урегулирования общественного кризиса и укрепления политического диалога, в установленном законодательством порядке Службой безопасности Украины принято решение о понижении степени готовности субъектов борьбы с терроризмом, который был учрежден 19 февраля текущего года. Его следствием является и прекращение подготовки к проведению антитеррористической операции”, - сказано в сообщении.

Служба безопасности Украины заявляет, что в пределах определенной законодательством компетенции продолжает выполнение задач по защите интересов граждан и общества от террористических посягательств.