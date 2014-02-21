Тимошенко, Захарченко, Конституция, амнистия: Рада, наконец, поработала

В пятницу, 21 февраля, после подписания "антикризисного соглашения", Верховная Рада Украины приняла несколько законов и постановлений, направленный на разрешение политического кризиса и деэскалацию насилия в Украине.

В частности, был принят закон о восстановлении действия отдельных положений Конституции 2004 года (регистрационный номер 4163).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 386 из 397 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. За данное решение проголосовали 140 депутатов из фракции Партии регионов, 89 - “Батькивщина”, 40 - “УДАР”, 35 - “Свобода”, 32 - КПУ, 50 - внефракционные.

Данный закон принимался без решения комитета и сразу за основу и в целом.

Также парламент проголосовал за уже третий закон об амнистии протестующих.

За закон о недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины” (регистрационный № 4073-1, автором которого является народный депутат Украины Юрий Деревянко) проголосовало 372 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

“За” проголосовали 127 народных депутатов из фракции ПР, 88 - из фракции “Батькивщина”, 40 - “Удара” , 38 - “Свободы” 32 - КПУ, 49 внефракционных.

Также Рада приняла постановление об освобождении от исполнения обязанностей министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

За это решение проголосовали 332 народных депутата из 388, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, от Партии регионов - 69, “Батькивщины” - 88, “УДАР” - 41, “Свободы” - 36, КПУ - 32 и внефракционные - 66.

Кроме того, депутаты приняли постановление о предоставлении государственной помощи пострадавшим участникам массовых акций протеста и членам семей погибших (регистрационный № 4164).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 371 народный депутат из 386 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что такая помощь предоставляется не только украинским гражданам, которые участвовали в акции, но и иностранным.

Также был принят закон, который позволит освободить Юлию Тимошенко из тюрьмы.

За закон Украины “О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно имплементации в Национальное законодательство положения статьи 19 Конвенции ООН против коррупции” проголосовали 310 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

После этого председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о завершении сегодняшнего заседания парламента, несмотря на сопротивление Олега Ляшко, который хотел рассмотреть еще вопрос отставки Генпрокурора Виктора Пшонки.

Работа Рады возобновится завтра в 10:00.