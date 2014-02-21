Верховная Рада приняла закон об амнистии майдановцев

Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания людей по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины (регистрационный № 4073-1, автором которого является народный депутат Украины Юрий Деревянко).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 372 с 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

“За” проголосовали 127 народных депутатов из фракции ПР, 88 - из фракции “Батькивщина”, 40 - “УДАРа” , 38 - “Свободы” 32 - КПУ, 49 внефракционных.

Данный закон принимался сразу в первом и втором чтении без обсуждения и без решения комитета.

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Деревянко, выступая на заседании парламента, отметил, что данный закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, против которых не только возбуждены уголовные дела, которые сейчас находятся в СИЗО, в тюрьме или в других местах, а также в отношении тех лиц, действия которых могут содержать признаки уголовных правонарушений, предусмотренных настоящим законом”.

“Речь идет о том, что если сегодня милиция или правоохранительные органы не открыли уголовное дело в отношении действий лиц в период мирных акций протеста, то эти лица в случае, если будут открыты такие уголовные дела, также подлежат декриминализации”, - отметил Деревянко.

По его словам, также закон предусматривает освобождение от административной ответственности всех тех лиц, “которым выписаны огромные финансовые штрафы, в которых заключены права (речь идет о водительские права - УНИАН), а это касается и Автомайдана в том числе”.

В настоящее время текста данного закона нет на сайте ВР. Там лишь указано, что речь идет о доработанном проекте закона от 21 февраля.