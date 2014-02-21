Глава АП прогнозирует досрочные выборы Президента в декабре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Президентские выборы (будут) в декабре месяце", - сказал Клюев.

Он напомнил, что это предусмотрено подписанным сегодня Соглашением об урегулировании кризиса в Украине.

Он также отметил, что данный документ предусматривает, что в течение 10 дней будет создана коалиция в Верховной Раде и назначен новый Кабинет министров.

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При этом на уточняющий вопрос, обсуждался ли состав Кабмина, а именно соотношение оппозиции и власти, и кто на какие министерства претендует, Клюев отметил, что такой вопрос не обсуждался, поскольку, по его словам, стороны пытались как можно быстрее урегулировать ситуацию в Украине, а не делили министерские кресла.

Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович и лидеры оппозиции сегодня подписали Соглашение об урегулировании кризиса в Украине.

Председатель фракции партии "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР)" в Верховной Раде Виталий Кличко заявляет, что соглашение об урегулировании кризиса в Украине, которое было подписано Президентом Виктором Януковичем, предусматривает, что досрочные выборы Президента будут проведены по решению Верховной Рады в период с сентября по декабрь.