В Житомире снесли памятник Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, операция по свержению гранитного монумента длилась несколько часов и завершилась успешно.

Под одобрительные крики протестующих памятник Ленину возле Дома правосудия совместными усилиями повалили.

Также вчера на житомирском Майдане собрали несколько сотен подписей под обращением к председателю Житомирской ОГА Сергею Рыжуку и Житомирского городского председателя Владимиру Дебою с несколькими требованиями, среди которых было и требование запрета в регионе деятельности КПУ.