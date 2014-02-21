В Житомире снесли памятник Ленину
02:29, 21 февраля 2014Политика
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Сегодня ночью в Житомире в центре города на Соборной площади несколько сотен активистов «Правого сектора» демонтировали гранитный памятник Ленину.
Как передает корреспондент УНИАН, операция по свержению гранитного монумента длилась несколько часов и завершилась успешно.
Под одобрительные крики протестующих памятник Ленину возле Дома правосудия совместными усилиями повалили.
Также вчера на житомирском Майдане собрали несколько сотен подписей под обращением к председателю Житомирской ОГА Сергею Рыжуку и Житомирского городского председателя Владимиру Дебою с несколькими требованиями, среди которых было и требование запрета в регионе деятельности КПУ.
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