Путин считает виновными в эскалации насилия в Украине радикальных оппозиционеров

Об этом УНИАН сообщила его пресс-служба со ссылкой на сегодняшний разговор Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном.

”Была выражена крайняя озабоченность произошедшим по вине радикального крыла оппозиции резким обострением вооружённого противостояния в Украине”, - отмечено в сообщении.

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”Владимир Путин акцентировал крайнюю важность немедленного прекращения кровопролития, необходимость принятия срочных мер для стабилизации ситуации и пресечения экстремистских и террористических вылазок”, - добавили в пресс-службе.

Путин также сообщил своим собеседникам о том, что в Киев для участия в посреднической работе вылетает Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин.