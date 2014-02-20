Своими действиями власть Украины противопоставляет себя мнению всего мира - МИД Британии

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом британский министр заявил журналистам, прибыв на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором будет рассматриваться вопрос о возможном введении санкций в отношении украинских чиновников, ответственных за совершение насильственных действий против митингующих.

”Абсолютно неприемлемое развитие событий, и нельзя это оправдать. Идя на такие преступления, правительство Украины идет вразрез нормальному мнению всего мира”, - сказал Хейг.

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Он добавил, что сегодня украинский посол в Лондоне был вызван в МИД Великобритании, и ему указано на недопустимость силовых действий и доведения ситуации до человеческих жертв.

”Мы призываем украинское правительство срочно изменить стратегический курс, чтобы было мирное и демократическое урегулирование кризиса. Неправильно называть протестующих террористами. Большинство из них хотят лучшего будущего для своей страны”, - заявил британский министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве возобновилось противостояние между правоохранителями и митингующими.

По данным пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода», 20 февраля, начиная с 08:00, силовики начали боевые действия против защитников Майдана - несмотря объявленное режимом Януковича перемирие. Группы по несколько человек, которых прикрывали вооруженные силовики, забросали самооборону Майдана воспламеняющимися смесями и светошумовыми грантами. В это время со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики.

Сейчас в гостинице «Украина» - тела 12 погибших от огнестрельных ранений. Очень много раненых. В свою очередь, Минздрав сообщил о 7 погибших сегодня.