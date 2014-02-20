Своими действиями власть Украины противопоставляет себя мнению всего мира - МИД Британии
Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что своими силовыми действиями против протестующих власти Украины противопоставляет себя мнению всего мира.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом британский министр заявил журналистам, прибыв на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором будет рассматриваться вопрос о возможном введении санкций в отношении украинских чиновников, ответственных за совершение насильственных действий против митингующих.
”Абсолютно неприемлемое развитие событий, и нельзя это оправдать. Идя на такие преступления, правительство Украины идет вразрез нормальному мнению всего мира”, - сказал Хейг.
Читайте такжеЗа урегулирование ситуации ответственный Янукович - премьер Британии
Он добавил, что сегодня украинский посол в Лондоне был вызван в МИД Великобритании, и ему указано на недопустимость силовых действий и доведения ситуации до человеческих жертв.
”Мы призываем украинское правительство срочно изменить стратегический курс, чтобы было мирное и демократическое урегулирование кризиса. Неправильно называть протестующих террористами. Большинство из них хотят лучшего будущего для своей страны”, - заявил британский министр.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве возобновилось противостояние между правоохранителями и митингующими.
По данным пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода», 20 февраля, начиная с 08:00, силовики начали боевые действия против защитников Майдана - несмотря объявленное режимом Януковича перемирие. Группы по несколько человек, которых прикрывали вооруженные силовики, забросали самооборону Майдана воспламеняющимися смесями и светошумовыми грантами. В это время со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики.
Сейчас в гостинице «Украина» - тела 12 погибших от огнестрельных ранений. Очень много раненых. В свою очередь, Минздрав сообщил о 7 погибших сегодня.