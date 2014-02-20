СМИ: Митингующие захватили гостиницу "Украина"

«Гостиницу ”Украина” сейчас полностью контролируют митингующие. Сотрудников милиции там нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Киеве.

Об этом пишет «Комсомольская правда в Украине».

Со сцены на Майдане людей призывают строить баррикады, не выходить на Крещатик, не идти в Украинский дом, который ”нам не нужен на данном этапе”. Призывают брать в руки лопаты и собирать камни, землю в мешки для строительства баррикад.

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Со стороны Октябрьского дворца несут десятки раненных. В гостиницу «Украина» просят приносить медикаменты и обезболивающее.