Митингующие вытеснили снайперов с крыши дома на Институтской

В Киеве митингующие взобрались на крышу дома на углу улиц Шелковичной и Институтской, с которого милиционеры стреляли по людям. После этого снайперы сбежали с крыши.

Как передает корреспондент УНИАН, они отстреливались и бросали в митингующих газовые гранаты на крыше дома.

Сейчас крышу контролируют митингующие, их там около 10 человек.

На Шелковичной митингующие опять подожгли грузовой автомобиль, который перед этим милиция погасила из пожарных гидрантов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня тысячи сторонников Майдана пошли к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.

Подходы у Верховной Раде заблокированы усиленными отрядами бойцов спецназначения.

На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих с правоохранителями. Также начались столкновения в Мариинском парке.

Трое снайперов на крыше дома на углу улиц Шелковичной и Институтской стреляли из травматического оружия 12-го калибра в митингующих.