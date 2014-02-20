В Донецке ПР охраняет офисы оппозиции

08:30, 20 февраля 2014
Политика
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В Донецке городская организация Партии регионов взяла под охрану офисы оппозиционных партий.

Недавно произошло нападение на офис оппозиции в Харькове / tsn.ua

Об этом секретарь Донецкого городского совета Сергей Богачев написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в ночь на 19 февраля «в соседнем Харькове неизвестные сожгли офис ВО «Свобода».

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«В связи с событиями в Киеве возникает угроза возможных провокаций и по всей стране… Поэтому донецкая городская организация Партии регионов решила взять под охрану офисы оппозиционных партий в городе», - пояснил Богачев и добавил: «Мы против насилия. Мы выступаем за закон и порядок в стране и в Донецке».

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