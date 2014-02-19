В харьковскоме офисе "Свободы" произошел пожар
08:07, 19 февраля 2014Политика
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В Харькове в ночь на 19 февраля в офисе местной ячейки ВО "Свобода" на улице Сумской, 29 произошел пожар.
В "Свободе" заявляют о поджоге / tsn.ua
В "Свободе" говорят о возможном поджоге.
"Учитывая те зверства, которые происходят сейчас в столице, мы даже не сомневаемся в том, что наш офис был подожжен. Информации о пострадавших нет", - цитирует слова председателя Харьковской городской организации ВО "Свобода" Олексанрда Гави телеканал 24.
В партии отмечают, что этот инцидент "не может быть стечением обстоятельств" и требует безотлагательного расследования.
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