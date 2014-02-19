В харьковскоме офисе "Свободы" произошел пожар

В "Свободе" говорят о возможном поджоге.

"Учитывая те зверства, которые происходят сейчас в столице, мы даже не сомневаемся в том, что наш офис был подожжен. Информации о пострадавших нет", - цитирует слова председателя Харьковской городской организации ВО "Свобода" Олексанрда Гави телеканал 24.

В партии отмечают, что этот инцидент "не может быть стечением обстоятельств" и требует безотлагательного расследования.

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