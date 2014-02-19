Янукович уволил начальника Генштаба Заману

«Освободить генерал -полковника Заману Владимира Михайловича от должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины», - говорится в указе, обнародованном на официальном сайте Президента.

Читайте такжеЯнукович назначил Ильина главнокомандующим ВСУ Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до сих пор ”Беркут” штурмует Майдан. Сообщается о 25 погибших и более тысячи раненых.

В среду, 19 февраля, экс-министр обороны, народный депутат Анатолий Гриценко на своей странице в ”Фейсбук ” написал о передислокации в столицу 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады . Такой приказ, утверждает Гриценко, отдал министр обороны Павел Лебедев.

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Эту информацию изданию LB.ua подтвердил сам министр обороны Лебедев, отметив, что бригада отозвана для усиления охраны баз, где хранится боевое оружие, а также арсенала. Позже Гриценко сообщил, что также 79-й отдельный аэромобильный полк из Николаева в полном боевом снаряжении отправлен в Киев. Гриценко напомнил, что 28 января правительство отдало распоряжение министерству обороны передать бригаду из Днепропетровска и полк из Николаева из состава вооруженных сил во Внутренние войска Министерства внутренних дел .

Вместе с тем в интервью Deutsche Welle начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал -полковник Владимир Замана опроверг эту информацию. ”Информация не соответствует действительности. Все находятся на месте своей дислокации”, - заявил начальник Генштаба. На вопрос, усилена ли охрана складов оружия в Киеве, Владимир Замана ответил: ”Да. Давно усилена силами местных частей”.

Источник: http://www.dw.de/генштаб-спростовує-направлення-армійських-підрозділів-до-києва/a-17443002

Позже стало известно, что СБУ приняла решение о проведении на территории Украины «антитеррористической операции» с участием МВД, Минобороны, пограничников.