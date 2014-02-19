Представительство ЕС в Украине призывает власть предоставить доступ к медпомощи раненым в центре Киева
13:35, 19 февраля 2014Политика
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Представительство Евросоюза в Украине призывает власть предоставить свободный доступ к медицинской помощи раненым и всем тем, кто находится в центре Киева.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в представительстве, по словам главы Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского, «мы приняли к сведению, что в настоящее время движение транспорта в центре города ограничено. Это препятствует оказанию медицинской помощи.
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