Демонстранты взяли штурмом Закарпатскую ОГА (фото)

12:04, 19 февраля 2014
Политика
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Люди зашли в здание

Наразі люди ходять коридорами облдержадміністрації

Как сообщает корреспондент Закарпатье онлайн с места события, ужгородцы вошли в Закарпатскую ОГА, выломав дверь и прорвавшись мимо "баррикады".

Милиционеры, находившиеся в середине, были вынуждены просто покинуть помещение.

Сейчас люди ходят по коридорам облгосадминистрации, из кабинета губернатора Ледиды вынесли портрет Януковича.

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