Демонстранты взяли штурмом Закарпатскую ОГА (фото)

Как сообщает корреспондент Закарпатье онлайн с места события, ужгородцы вошли в Закарпатскую ОГА, выломав дверь и прорвавшись мимо "баррикады".

Милиционеры, находившиеся в середине, были вынуждены просто покинуть помещение.

Сейчас люди ходят по коридорам облгосадминистрации, из кабинета губернатора Ледиды вынесли портрет Януковича.