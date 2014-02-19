Демонстранты взяли штурмом Закарпатскую ОГА (фото)
12:04, 19 февраля 2014Политика
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Люди зашли в здание
Сейчас люди ходят по коридорам облгосадминистрации
Как сообщает корреспондент Закарпатье онлайн с места события, ужгородцы вошли в Закарпатскую ОГА, выломав дверь и прорвавшись мимо "баррикады".
Милиционеры, находившиеся в середине, были вынуждены просто покинуть помещение.
Сейчас люди ходят по коридорам облгосадминистрации, из кабинета губернатора Ледиды вынесли портрет Януковича.
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