Кличко: Мы не исключаем силового штурма, но не дадим зачистить Майдан

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко со сцены на Майдане независимости в столице, призвал людей не расходиться и заявил, что не исключает силового захвата Майдана, передает корреспондент УНИАН.

«Мы не исключаем силового штурма, захвата... Будьте внимательны, бок о бок мы находимся на Майдане и не дадим возможности силовой зачистки Майдана», - сказал Кличко, отметив, что данный процесс нужно решить мирным путем.

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Кличко также отметил, что на Майдане происходит мирная демонстрация и призвал киевлян присоединиться к ней. Лидер «УДАРа» также обратился к работникам правоохранительных органов не отдавать и не осуществлять преступные приказы.