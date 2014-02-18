В Раде раздраженный регионал обозвал журналистку "искалеченной кобылой"

Журналистка пыталась поставить вопрос нардепу в кулуарах Верховной Рады. Ярослав Сухой пытался избежать разговора с журналистами и уходил от них.

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Нардеп заявил, что журналисты слишком много на себя берут и посоветовал им "отчитываться перед своими гражданами": "Да кто от вас убегает? Вы много на себя берете. Отчитывайтесь перед своими гражданами. Забудьте меня", - заявил Сухой.

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На это журналистка посоветовала нардепу "уйти из Верховной Рады, тогда его все забудут".

Сухой, в свою очередь, обозвал ее "искалеченной кобылой" и ушел.

Видео: 5 канал