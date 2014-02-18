Кличко требует от Януковича немедленно объявить досрочные выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в ВР.

Кличко отметил: “Обращаюсь к Президенту Украины, потому что на нем лежит вся ответственность, в его руках на сегодняшний день вся полнота власти в стране, и только он может решить этот вопрос”.

Он призвал Януковича объявить досрочные президентские и парламентские выборы. “Я уверен, что это снизит температуру в обществе”, - подчеркнул Кличко. “Сделайте это, и это будет выход, и это будет мужественный поступок”, - подчеркнул Кличко.

Также он призвал дать команду фракции Партии регионов проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года.

«Дайте команду для парламента, потому что он должен проголосовать и поддержать акт возвращения к Конституции 2004 года», - отметил Кличко.

По его словам: «Это единственный путь, при помощи которого мы можем сейчас разрешить политический и экономический кризис в Украине”.

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Кличко подчеркнул, что парламент должен формировать новое правительство, “и мы как оппозиция готовы взять ответственность за его формирование”. “Сейчас время идет не на часы, а идет на минуты”, - подчеркнул Кличко.

В то же время он также призвал Януковича забрать подразделение «Беркут» и внутренние войска с улиц Киева.