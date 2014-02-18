Кличко требует от Януковича немедленно объявить досрочные выборы
Народный депутат Украины, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко требует от Президента Украины Виктора Януковича срочно объявить досрочные парламентские и президентские выборы и дать команду фракции Партии регионов проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в ВР.
Кличко отметил: “Обращаюсь к Президенту Украины, потому что на нем лежит вся ответственность, в его руках на сегодняшний день вся полнота власти в стране, и только он может решить этот вопрос”.
Он призвал Януковича объявить досрочные президентские и парламентские выборы. “Я уверен, что это снизит температуру в обществе”, - подчеркнул Кличко. “Сделайте это, и это будет выход, и это будет мужественный поступок”, - подчеркнул Кличко.
Также он призвал дать команду фракции Партии регионов проголосовать за возвращение к Конституции 2004 года.
«Дайте команду для парламента, потому что он должен проголосовать и поддержать акт возвращения к Конституции 2004 года», - отметил Кличко.
По его словам: «Это единственный путь, при помощи которого мы можем сейчас разрешить политический и экономический кризис в Украине”.
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Кличко подчеркнул, что парламент должен формировать новое правительство, “и мы как оппозиция готовы взять ответственность за его формирование”. “Сейчас время идет не на часы, а идет на минуты”, - подчеркнул Кличко.
В то же время он также призвал Януковича забрать подразделение «Беркут» и внутренние войска с улиц Киева.