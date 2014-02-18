На Шелковичной фотографу «Рейтер» в грудь попала светошумовая граната
Во время столкновений между митингующими и милиционерами на улице Шелковичной пострадал фотокорреспондент агентства “Рейтер”.
Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным, в грудь мужчине попала свето-шумовая граната, которая разорвала одежду.
Потерпевшего отвели к автомобилю скорой медицинской помощи.
Ранее под Радой две женщины получили ранения от резиновых пуль.
Как сообщал УНИАН, ранее на ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих с правоохранителями.
Митингующие бросают камни в сторону правоохранителей, в ответ милиционеры стреляют светошумовыми гранатами. Против митингующих был использован слезоточивый газ.
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Митингующие вылезли на автомобили, которыми перекрыта улица Шелковичная.Митингующие скандируют: “Фашисты”. В целом на месте происшествия находится около 2 тысяч митингующих.
В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВК "Наступ", митингующие с ул. Садовой пошли в наступление на колонну милиции. В ответ милиция начала стрелять.