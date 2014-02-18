Под Радой две женщины получили ранения от резиновых пуль

Две женщины были травмированы резиновыми пулями: одна в область сердца, другая в лицо, сообщает "Украинская правда".

Протестующие находят под ногами резиновую картечь.

Как сообщалось, большинство протестующих - рядовые граждане, без экипировки, с желто-синими лентами.

В зоне событий плохая мобильная связь.

Как сообщал УНИАН, ранее на ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих с правоохранителями.

Митингующие бросают камни в сторону правоохранителей, в ответ милиционеры стреляют светошумовыми гранатами. Против митингующих был использован слезоточивый газ.

Митингующие вылезли на автомобили, которыми перекрыта улица Шелковичная.Митингующие скандируют: “Фашисты”. В целом на месте происшествия находится около 2 тысяч митингующих.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВК "Наступ", митингующие с ул. Садовой пошли в наступление на колонну милиции. В ответ милиция начала стрелять.