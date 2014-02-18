Под Радой две женщины получили ранения от резиновых пуль
В противостоянии на перекрестке улиц Шелковичной и Институтской продолжают появляться пострадавшие.
Две женщины были травмированы резиновыми пулями: одна в область сердца, другая в лицо, сообщает "Украинская правда".
Протестующие находят под ногами резиновую картечь.
Как сообщалось, большинство протестующих - рядовые граждане, без экипировки, с желто-синими лентами.
В зоне событий плохая мобильная связь.
Как сообщал УНИАН, ранее на ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих с правоохранителями.
Митингующие бросают камни в сторону правоохранителей, в ответ милиционеры стреляют светошумовыми гранатами. Против митингующих был использован слезоточивый газ.
Митингующие вылезли на автомобили, которыми перекрыта улица Шелковичная.Митингующие скандируют: “Фашисты”. В целом на месте происшествия находится около 2 тысяч митингующих.
В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВК "Наступ", митингующие с ул. Садовой пошли в наступление на колонну милиции. В ответ милиция начала стрелять.