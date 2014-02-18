На углу Институтской и Шелковичной - столкновение правоохранителей и митингующих
10:25, 18 февраля 2014Политика
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На углу Институтской и улицы Шелковичной продолжаются столкновения правоохранителей и митингующих.
Фото: Facebook Дмитрий Чигрин
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие бросают камни в сторону правоохранителей, в ответ милиционеры стреляют светошумовыми гранатами. Против митингующих был использован слезоточивый газ.
Митингующие вылезли на автомобили, которыми перекрыта улица Шелковичная.Митингующие скандируют: “Фашисты”. В целом на месте происшествия находится около 2 тысяч митингующих.
Водомет в правительственном квартале / Фото: Facebook Дмитрий Чигрин
В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВК "Наступление", митингующие с ул. Садовой пошли в наступление на колонну милиции. В ответ милиция начала стрелять.
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