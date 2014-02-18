На углу Институтской и Шелковичной - столкновение правоохранителей и митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие бросают камни в сторону правоохранителей, в ответ милиционеры стреляют светошумовыми гранатами. Против митингующих был использован слезоточивый газ.

Митингующие вылезли на автомобили, которыми перекрыта улица Шелковичная.Митингующие скандируют: “Фашисты”. В целом на месте происшествия находится около 2 тысяч митингующих.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВК "Наступление", митингующие с ул. Садовой пошли в наступление на колонну милиции. В ответ милиция начала стрелять.