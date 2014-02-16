Самооборона Майдана взяла под усиленную охрану баррикады на Грушевского

Как сообщает ТСН со ссылкой на «5 канал», на баррикадах введен максимальный уровень охраны. Так, в буферную зону между силовиками и протестующими не пускают никого, в том числе представителей прессы.

Охранники баррикад не комментируют такое решение, ссылаясь на то, что они якобы получили соответствующее распоряжение.

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Кроме того, сегодня ночью к первой границе баррикад на улице Грушевского подвезли мешки с песком. Часть баррикады была разобрана в субботу вечером с помощью двух бульдозеров. Техники на месте уже нет, митингующие пропускали сквозь образованную "дыру" в баррикаде автомобили с песком и известковой смесью.