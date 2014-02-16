Самооборона Майдана взяла под усиленную охрану баррикады на Грушевского
Самооборона Майдана взяла под усиленную охрану баррикады на улице Грушевского.
Как сообщает ТСН со ссылкой на «5 канал», на баррикадах введен максимальный уровень охраны. Так, в буферную зону между силовиками и протестующими не пускают никого, в том числе представителей прессы.
Охранники баррикад не комментируют такое решение, ссылаясь на то, что они якобы получили соответствующее распоряжение.
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Кроме того, сегодня ночью к первой границе баррикад на улице Грушевского подвезли мешки с песком. Часть баррикады была разобрана в субботу вечером с помощью двух бульдозеров. Техники на месте уже нет, митингующие пропускали сквозь образованную "дыру" в баррикаде автомобили с песком и известковой смесью.