Фракция НУ-НС официально отказывается от каникул

Фракция "Наша Украина – Народная Самооборона" поддерживает инициативу Президента Виктора ЮЩЕНКО продолжить работу I сессии Верховной Рады Украины VI созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока "Наша Украина - Народная Самооборона" , об этом заявил председатель фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, парламент в первую очередь должен принять пакет законопроектов, внесенных Президентом как безотлагательные. "Стране нужны реформы, реформы в социальной, экономической, гуманитарной сфере. И парламент должен обеспечить законодательное поле для их проведения", – цитирует В.КИРИЛЕНКО пресс-служба блока.