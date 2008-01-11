У Ющенко есть «точный внутренний хронометр»

Пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова не согласна с тезисом о том, что Виктор Ющенко чересчур затягивает свои публичные выступления.

«Я не согласна с тем, что Президент излишне многословен. У него есть очень точный внутренний хронометр… Я уже заметила, например, что если он считает нужным говорить 15 минут, то остановится ровно на 15-й минуте», - заявила Ванникова в интервью Фокусу. Она также обратила внимание, что в последнее время Президент стал короче говорить - более сжатыми фразами, жестче и емче.

Пресс-секретарь призвала учитывать, что Президент должен детально объяснить суть проблемы, поэтому он, может быть, иногда превышает отведенное ему на выступление время.