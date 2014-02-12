Турчинов считает, что к обливанию его и Яценюка зеленкой причастна харьковская власть

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение, покидая ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове после встречи с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, выразил журналистам Турчинов.

Он отметил, что в холле больницы был задержан неизвестный мужчина, который облил оппозиционеров зеленкой.

Читайте такжеВ харьковской больнице неизвестные облили зеленкой Яценюка и Турчинова

На вопрос, будет ли он обращаться с заявлением в милицию, Турчинов сказал: “Я думаю, здесь нужно писать заявление психиатру, который подлечил бы тех, кто позорит Харьков, состоя в должности губернатора и мэра”.

Работники милиции, которые сейчас находятся на территории ЦКБ, подтвердили, что на месте инцидента был задержан мужчина.

Перед проходной в медзаведение сейчас лежит пакет, в котором находятся несколько бутылок с зеленкой.

Читайте такжеВ Харькове на Евромайдане Луценко с женой облили зеленкой

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове на территории ЦКБ “Укрзализныци” Яценюка и Турчинова неизвестные облили зеленкой.

Инцидент произошел в холле больницы, когда Яценюк и Турчинов выходили после встречи с Тимошенко.