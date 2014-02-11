Сегодня будут рассматривать жалобу Тимошенко, которая требует разрешения свободно выходить в город

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облорганизации ВО «Батькивщина».

Читайте такжеВласенко: суд не удовлетворит жалобу Тимошенко на отказ смягчить ей условия содержанияСлушание жалобы начнется в 10.30 в здании Коминтерновского райсуда Харькова по адресу: переулок Брянский, 5. Дело будет слушать судья Антонина Юрьева.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2013 года Тимошенко подала в администрацию колонии заявление об изменении режима пребывания, которое допускает свободный выход в город. По словам защитника Сергея Власенко, любой человек, который отбыло треть своего наказания, имеет право на облегчение режима пребывания.

Читайте такжеЖалобу Тимошенко будут слушать в помещении суда, а не в больнице – защитник17 января ГПтС проинформировала, что комиссия Качановской исправительной колонии (№ 54) отказала Тимошенко в смягчении условий содержания.

6 февраля в «Батькивщине» заявили о назначении на 11 февраля судебного заседания, на котором будет рассматриваться жалоба Тимошенко на это решение комиссии. При этом в пресс-службе партии подчеркнули, что «власть решила провести судебное заседание в больнице «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года в связи с ухудшением состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.