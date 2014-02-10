В Совете Европы отчитаются по ситуации в Украине

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс заявляет, что через месяц он предоставит отчет о ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Мы вернемся в Страсбург и сделаем отчет, в котором будут изложены наши выводы и рекомендации, отчет будет сделано очень быстро», - сказал Муйжниекс.

Он отметил, что как правило, на написание такого отчета необходимо 2-3 месяца, но « я думаю, что сейчас такого времени нет, я надеюсь, что такой отчет будет закончен максимум за месяц, а затем при необходимости я буду возвращаться в Украину», - сказал комиссар Совета Европы по правам человека.

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Он отметил, что поделится своими выводами со своими коллегами из Совета Европы, в частности, с представителями парламентской ассамблеи Совета Европы, с комитетом по предотвращению пыток.

«Но самой первуй моей аудиторией будет комитет министров Совета Европы и Генеральный секретарь Совета Европы», - добавил Муйжниекс.

Кроме того, он намерен поделиться своими выводами с коллегами из ОБСЕ, еврокомиссаром Штефаном Фюле и представителями ООН.