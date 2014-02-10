В Полтаве суд обязал оппозицию освободить облсовет

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, такое решение суд принял сегодня, удовлетворив исковое заявление прокуратуры области об устранении препятствий в пользовании коммунальным имуществом - помещением облсовета.

По их данным, суд обязал ответчиков по делу (лиц, пребывание которых в админздании по ул. Октябрьской, 45 не связано с выполнением трудовых обязанностей) устранить препятствия в пользовании помещением по указанному адресу освободив его.

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Как сообщал УНИАН, 25 января в Полтаве перед админзданием облгосадминистрации прошел митинг оппозиции. Его участники требовали отставки губернатора Александра Удовиченка. Сам Удовиченко находился в здании ОГА и провел переговоры с лидерами областной оппозиции. Он также заявил, что не планирует подавать заявление о сложении полномочий. После переговоров оппозиция заняла зал облсовета.