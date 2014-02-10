На Майдане стартует учебный проект “Майдан-Сич” - проект по обучению общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, координатор гражданской кампании “За открытую власть” Игорь Курус рассказал, что в рамках проекта всех желающих будут учить, в частности, как работать в избирательных комиссиях, как строить в регионах гражданское общество, что делать в случае задержания милицией.

“Курсы для желающих будут проходить в Киеве на нескольких площадках, будут группы до 20 человек. Записаться можно будет через местные майданы, через киевский Майдан, а также через страницу в «Фейсбук», заполнив анкету. Курсы будут длиться 5-6 дней, мы обеспечим людей проживанием и питанием. Сначала будут обзорные лекции по разным направлениям, а затем слушатели будут изучать те темы, которые им больше по нраву: избирательные технологии, правозащитные знания и другие”, - сказал Курус.

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Также он добавил, что на этой неделе в рамках проекта “Майдан-Сич” будут проведены дни открытых дверей для координаторов Майдана, а со следующей недели начнется учеба для людей, которые приедут из других городов.