Донеччанам раздали паспорта "Донецкой республики"

Около 50 активистов, представляющие разные политические партии и общественные организации, собрались у памятника Артема, который был основателем и комиссаром народного хозяйства Донецко-Криворожской республики (ДКР), сообщает donbass.ua.

Читайте такжеВ Сумах участники Народного вече выступили против федерализации Украины У подножья памятника состоялся митинг, на котором горожане призвали власти города и области вернуться к вопросу воссоздания ДКР. В руках они держали плакаты: "Нет - евроколонизации", "Галицийским фашистам не место в Донбассе", "Палачам ОУН-УПА - вечные проклятия народов", "Донецко-Криворожская республика - территория Российской Федерации", "За правду! За землю русскую! За веру православную!"

По словам ораторов, время федерализации уже настало и поэтому "промедление смерти подобно". Также активисты митинга осудили действия украинской власти, которая, по их мнению, "идёт на поводу у Запада".

Во время проведения акции всем желающим раздали паспорта Донецкой республики.