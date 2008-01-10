Кравчук похвалил Тимошенко и назвал большую беду для Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что за решения, принятые правительством Юлии Тимошенко, а также за принятие Госбюджета-2008 новый Кабмин можно похвалить.

Кравчук отметил, что Госбюджет-2008 решает множество социальных и даже исторических вопросов, например, возвращение вкладов Сбербанка СССР.

"Это ведь на самом деле действия, которые направлены на доверие к власти. Есть еще один момент. То, что обещали политики во время избирательной кампании, сегодня, придя к власти, они стараются выполнять. Вы знаете, это, возможно, происходит впервые в истории украинской независимости, когда власть придерживается данных на выборах обещаний",- подчеркнул он.

Однако обещание отделить власть от бизнеса Тимошенко проигнорировала. По мнению Кравчука, по сути это правильно, но на данном этапе Украине необходимы бизнесмены во власти. Отсутствие квалифицированных управленцев является большой проблемой.

"Да, у нас есть много людей, которые действительно преданы украинской идее, украинской государственности, украинской независимости. Но чтобы выполнять функциональные обязанности министра, нужен опыт. Поэтому я думаю, что мы и не можем обойтись без людей, которые приобрели этот опыт и набили шишки на личной практике",- отметил Кравчук.

По его мнению, большей бедой для Украины является родство во власти. " Родственники, бизнес и власть" – наихудший тандем для страны, подчеркнул Кравчук.

Газета "День"