Правящая партия Германии готова поднять вопрос санкций против украинских властей

Об этом говорится в резолюции, принятой федеральным правлением ХДС 8 февраля, сообщает Deutsche Welle.

«Если украинское руководство и в дальнейшем будет отказывать в элементарных гражданских правах, то мы будем выступать за то, чтобы международное сообщество ввело санкции в отношении отдельных лиц, против угнетателей», - отмечается в резолюции.

Председатель партии, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что все время выступает за то, чтобы стороны конфликта в Украине говорили, «чтобы трансформационный процесс состоялся мирно».

Читайте такжеМеркель: Переговоры оппозиции и власти важнее введения санкций Меркель также отметила, что сейчас все еще делает ставку на достижение решения путем переговоров между украинской властью и оппозицией. По словам канцлера, Европа и США преследуют одинаковую цель: « Мы хотим в Украине абсолютно одинакового ... Если в нюансах есть разногласия, то мы должны об этом открыто говорить».

Вместе с тем правление ХДС пприветствавало совместное предложение ЕС и США - предоставить Украине помощь и этим спасти ее от банкротства.

«В ответ мы ожидаем от киевского правительства реформ, которые будут гарантировать права человека и оживят экономику страны», - говорится в резолюции.