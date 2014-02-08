Глава Европейского совета считает, что слова Нуланд о ЕС нельзя вырывать из контекста

Также он заявил, что ЕС - лучший посредник в разрешении кризиса в Украине.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Canvas, передает РИА Новости.

В то же время, Ромпей отметил, что заявление Нуланд нельзя вырывать из контекста, однако "оно неприемлемо со стороны партнера".

Читайте такжеСлова Нуланд не понравились Меркель, но ЕС продолжит сотрудничество с СШАПо его словам, американцам не следовало вмешиваться в это дело.

"Чем больше посредников, тем проблема сложнее. Если посредник и может сделать хорошую работу там, то это Европейский Союз", - сказал он.

Ранее в Интернете появилась запись телефонного разговора Нуланд с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом, в которой она использует ненормативную лексику, чтобы выразить свое раздражение действиями Европейского Союза по урегулированию кризиса в Украине.

В частности, отвечая на одну из реплик своего собеседника, она сказала "Fuck the EU".

Позже Нуланд извинилась за это высказывание перед партнерами из ЕС.