Глава Европейского совета считает, что слова Нуланд о ЕС нельзя вырывать из контекста
Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей назвал неприемлемыми высказывания помощника госсекретаря США Виктории Нуланд о Евросоюзе
Также он заявил, что ЕС - лучший посредник в разрешении кризиса в Украине.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Canvas, передает РИА Новости.
В то же время, Ромпей отметил, что заявление Нуланд нельзя вырывать из контекста, однако "оно неприемлемо со стороны партнера".
Читайте такжеСлова Нуланд не понравились Меркель, но ЕС продолжит сотрудничество с СШАПо его словам, американцам не следовало вмешиваться в это дело.
"Чем больше посредников, тем проблема сложнее. Если посредник и может сделать хорошую работу там, то это Европейский Союз", - сказал он.
Ранее в Интернете появилась запись телефонного разговора Нуланд с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом, в которой она использует ненормативную лексику, чтобы выразить свое раздражение действиями Европейского Союза по урегулированию кризиса в Украине.
В частности, отвечая на одну из реплик своего собеседника, она сказала "Fuck the EU".
Позже Нуланд извинилась за это высказывание перед партнерами из ЕС.