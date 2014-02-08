Норвежская лыжница завоевала свое четвертое олимпийское золото, украинка - в тридцатке

Норвежская лыжница Марит Бьорген получила четвертую золотую награду на Олимпиаде за свою карьеру в соревновании со скиатлону

Украинская лыжница, знаменосец Олимпийской сборной Украины Валентина Шевченко заняла 27-е место в скиатлоне - беге на лыжах 7,5 км классическим стилем плюс 7,5 км свободным стилем. Как передает корреспондент УНИАН, гонка состоялась сегодня в олимпийском Сочи. Читайте такжеСМИ: Костюмы сборной Украины в Сочи признали худшимиГонку выиграла норвежка Марит Бьорген, второе место заняла шведка Шарлотта Калла, третье место досталось норвежке Хайди Венг. Также украинка Марина Анцибор заняла 48-е место, Екатерина Григоренко - 49-е, Татьяна Антипенко - 52-е. Ранее Бьорген получила три золота на Олимпиаде 2010 в Ванкувере.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter