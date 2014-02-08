"Киевляне", хотевшие разобрать баррикады, попросили у КГГА 300 беркутовцев (документ)

Документ, якобы подписанный организатором акции Иваном Проценком, выложил в сеть пользователь Михаил Кириленко.

Как сообщается в заявлении, организаторы рассчитывали на участие в разборке баррикад "до 5000 человек" "с целью освобождения Киева от митингующих боевиков-экстремистов".

Читайте такжеЛюди, которые называют себя киевлянами, хотят разобрать баррикады на КрещатикеТакже организатор мероприятия попросил у КГГА обратиться в МВД и выделить 300 бойцов спецподразделения "Беркут" "для предупреждения провокаций со стороны боевиков-экстремистов".

По расчетам организатора, акция должна была завершиться не позднее 17:00.

Как сообщалось ранее в украинских СМИ, от 500 до 2000 человек собирались разобрать одну из баррикад Майдана, однако около 14:00 отступили "под психологическим давлением активистов" к Бессарабской площади.