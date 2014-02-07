Янукович проигрывает во втором туре президентских выборов любому лидеру оппозиции – опрос
Если бы президентские выборы прошли в ближайшее время, то Президент Украины Виктор Янукович во втором туре проиграл бы любому из лидеров парламентской оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общеукраинского социологического исследования “Настроения Украины”, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований “СОЦИС” и Киевским международным институтом социологии.
Согласно результатам исследования, если во второй тур выйдет Янукович и лидер партии “УДАР” Виталий Кличко, то первый наберет 36,1%, а второй – 63,9%.
Если же во втором туре Янукович будет бороться за голоса избирателей с лидером ВО “Свобода” Олегом Тягнибоком, то получит 45,6% голосов избирателей, в то время как Тягнибок 54,4%.
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Если же во втором туре президентских выборов останутся кандидатуры Януковича и лидера парламентской фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, то первый получит 41,6% голосов избирателей, а второй – 58,4%, соответственно.
Если во второй тур выйдет народный депутат Петр Порошенко, то он, согласно результатам опроса, набирает 62,3% голосов избирателей, в то время как Янукович - 37,7%.
В то же время в первом туре среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с кандидатом, за Януковича отдали бы голоса 29,5%, за Кличко - 28,7% за Порошенко - 18,6%, Яценюка - 9,2%, за лидера КПУ Петра Симоненко - 4,7 %, за Тягнибока — 3,8%.
*** Исследование было проведено силами двух исследовательских центров в период с 24 января по 1 февраля 2014 года по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам возраст и пол).
Выборка в возрасте от 18 лет и старше репрезентативна в целом для Украины (2400 респондентов) по показателям возраста, пола и типа поселения (город/село).
Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/– 2,0%.