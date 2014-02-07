Янукович проигрывает во втором туре президентских выборов любому лидеру оппозиции – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общеукраинского социологического исследования “Настроения Украины”, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований “СОЦИС” и Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам исследования, если во второй тур выйдет Янукович и лидер партии “УДАР” Виталий Кличко, то первый наберет 36,1%, а второй – 63,9%.

Если же во втором туре Янукович будет бороться за голоса избирателей с лидером ВО “Свобода” Олегом Тягнибоком, то получит 45,6% голосов избирателей, в то время как Тягнибок 54,4%.

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Если же во втором туре президентских выборов останутся кандидатуры Януковича и лидера парламентской фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, то первый получит 41,6% голосов избирателей, а второй – 58,4%, соответственно.

Если во второй тур выйдет народный депутат Петр Порошенко, то он, согласно результатам опроса, набирает 62,3% голосов избирателей, в то время как Янукович - 37,7%.

В то же время в первом туре среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с кандидатом, за Януковича отдали бы голоса 29,5%, за Кличко - 28,7% за Порошенко - 18,6%, Яценюка - 9,2%, за лидера КПУ Петра Симоненко - 4,7 %, за Тягнибока — 3,8%.

*** Исследование было проведено силами двух исследовательских центров в период с 24 января по 1 февраля 2014 года по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам возраст и пол).

Выборка в возрасте от 18 лет и старше репрезентативна в целом для Украины (2400 респондентов) по показателям возраста, пола и типа поселения (город/село).

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/– 2,0%.