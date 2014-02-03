Янукович и Кличко могут выйти во второй тур президентских выборов - исследование

Если бы выборы Президента Украины состоялись в январе 2014 года, то наибольшее количество голосов набрали бы и, соответственно, вышли во второй тур выборов два кандидата - Виктор Янукович и Виталий Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования "Оценка жителями Украины социально-политической ситуации в стране по состоянию на январь 2014 года", проведенного Институтом социальных технологий "Социополис" по заказу Агентства моделирования ситуаций.

"Указанных кандидатов готовы поддержать 18,4% - Януковича и 17,6% - Кличко. Третье место в президентском электоральном рейтинге занимает Петр Порошенко, за которого намерены проголосовать 9,5% общего количества респондентов. Уровень поддержки избирателями других потенциальных кандидатов в Президенты в настоящее время гораздо ниже уровня поддержки трех лидеров электоральных симпатий. В частности, за Арсения Яценюка проголосовали бы 4,1%, за Петра Симоненко - 3,9%, за Олега Тягнибока - 2,9%, за Анатолия Гриценко - 1,9%, за Олега Ляшко - 1,3%, за Виктора Ющенко - 1,2%", - сообщил на презентации результатов исследования заместитель директора Агентства моделирования ситуации Алексей Голобуцкий.

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Он также отметил, что такая ситуация значительно отличается от предыдущих президентских выборов.

"Янукович имеет самый высокий рейтинг среди всех президентов на последнем году своего президентства и остается популярным политиком в стране", - отметил Голобуцкий.

Что касается Кличко, то, по мнению эксперта, он сохранил свой рейтинг благодаря успешному позиционированию.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в январе 2014 года, наибольшее количество голосов избирателей получили бы Партия регионов (за которую намерены проголосовать 19,1% общего количества опрошенных), партия «УДАР Виталия Кличко» (15,4%), за "Батькивщину" проголосовали бы 11,2%. Высокие шансы преодолеть 5-процентный проходной барьер имеют также Коммунистическая партия (5,9%), партия "Солидарность" (5,1%) и "Свобода" (4,5%).

Исследование проводилось с 16 по 30 января 2014 года среди населения Украины в возрасте 18 лет и старше. Метод сбора первичной информации - личное формализованное интервью. Выборка: трехуровневая с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Общий объем выборки составил 1650 респондентов - постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Теоретически статистическая погрешность репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95% для данных в целом по Украине не превышает 2,4%.