Польша приняла на лечение активистов Евромайдана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского МИД.

"Руководствуясь гуманитарными мотивами, Польша пригласила на лечение четырех граждан Украины, которые пострадали в результате столкновений, произошедших в Киеве в январе этого года. В четверг, 6 февраля, они приехали в нашу страну", - говорится в сообщении.

Украинцы будут лечиться в больнице Министерства внутренних дел Польши.

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"Польша готова еще принять пострадавших во время акций в Украине. Лечение в Польше пострадавших из Украины является возможным благодаря сотрудничеству Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения", - отметила пресс-служба.

МИД Польши в обнародованном сегодня сообщении также в очередной раз призвал участников противостояния в Украине воздержаться от насилия и найти компромисс для разрешения нынешнего политического кризиса.