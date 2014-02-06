В Литве Булатов проведет эксперимент с бородой

Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов проведет в Литве судебно-медицинскую экспертизу своих травм.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслирует в Интернете один из литовских телеканалов.

Булатов отметил, что сегодня очень много спекуляций относительно его состояния здоровья, поэтому он обратился к Министерству иностранных дел Литвы с соответствующей просьбой.

МИД Литвы пообещал сделать такую экспертизу в ближайшее время и привлечь к этой экспертизе, по возможности, украинскую сторону.

Вместе с тем, Булатов передал журналистам диск с фотографиями его тела, сделанные лечащим врачом. При этом Булатов, отметил, что характер его побоев лишний раз подтверждает, что с ним «работали» профессионалы, которые оставляют мало следов, но приносят много вреда.

Булатов также согласился провести эксперимент со своей бородой. Он напомнил, что сейчас те, кто пытается доказать, что его не похищали, говорят, что за восемь дней Булатов не мог не бриться. Поэтому он согласился продемонстрировать, как быстро у него отрастает борода.

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Как сообщал УНИАН, Булатов исчез 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, истязали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинику «Борис».

По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Кроме того, Булатов был объявлен в розыск и фигурирует по уголовному производству по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) в качестве подозреваемого

Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова заявила 2 февраля об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

3 февраля утром стало известно, что Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.