Булатов рассказал подробности его похищения

Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов рассказал, что произошло с ним в день его похищения.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Вильнюсе, передает «Украинская правда».

«22 числа я поехал на своей машине по делам и провел несколько встреч. Мне сообщили о том, что власть арестовывает все мои счета и имущество. Узнав эту информацию, я поставил свою машину, сел на такси и поехал к банкомату снять деньги со своих банковских карточек», - рассказал он.

«Когда приехал к банкомату, увидел около 10 лиц спортивной внешности, похожих на титушек, поэтому я отошел, чтобы они ушли», - рассказал активист.

«Все происходило в Киеве, на углу ул. Закревского и Маяковского. Ожидая возле дороги, я получил удар в затылок. Меня подхватили и забросили в микроавтобус. Там меня несколько раз ударили по голове. Затем около часа меня куда-то везли», - рассказал Булатов.

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По его словам, на месте его завели в комнату, где была только кровать и ведро, чтобы ходить в туалет.

«Каждый день меня били по голове. Меня положили на пол, положили мокрую тряпку и били по ней, так что я начал захлебываться. Допросы были каждый день, сопровождались тем, что били меня по голове. Не много, но сильно и профессионально. Как человек, который занимается спортом, могу сказать, что били профессионалы», - сказал он.

«После первых пыток я начал рассказывать, что они хотели узнать», - сказал он.

«Интересовались, кто дает деньги, сколько дает американский посол, чьи приказы выполняем, какие отношения с Посольством США. Меня обвиняли в том, что я американский шпион», - рассказал он.

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«Все наши разговоры снимали на видеокамеру и это продолжалось каждый день», - добавил он.

Булатов отметил, что также задавали вопрос о поездках Автомайдана, однако больше всего вопросов касались поездок к Медведчуку.

«Их интересовало, кто организовывал поездки в Межигорье, к Захарченко, Пшонке. Больше всего спрашивали о поездке к Медведчуку. Поездка к Медведчуку их интересовала значительно больше, чем поездки в Межигорье, к Захарченко или генпрокурору», - сказал он.

«Меня даже спрашивали о том, кто дал приказ ломать забор Виктору Медведчуку», - добавил Булатов.

Он рассказал, что пытки продолжались все дни, которые он мог считать по тому, сколько ему давали еды: «Мне давали ветчину, кусок хлеба, сыр, давали воду, у которой был плохой запах».

«В помещении пахло прелыми тряпками, создавалось впечатление, что я нахожусь в какой-то бойлерной», - сказал Булатов.

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Как сообщал УНИАН, Булатов исчез 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, истязали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинику «Борис».

По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Кроме того, Булатов был объявлен в розыск, он фигурирует в уголовном производстве по факту массовых беспорядков (ст. 294 КК) как подозреваемый.

Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова заявила 2 февраля об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

3 февраля утром стало известно, что Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.

После этого МИД Литвы распространил сообщение, что состояние одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатова «четко отображает физические признаки продолжительных пыток и жестокого поведения».

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел, МИД Литвы придерживается мнения, что Европейский Союз должен рассмотреть возможные меры реакции в связи с похищениями, пытками и нечеловеческим поведением с мирными протестующими в Украине.