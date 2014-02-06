За прошлый месяц пострадало больше журналистов, чем за весь прошлый год - ИМИ

В этом месяце было зафиксировано рекордное количество нападений и избиений журналистов - 82 (для сравнения, за весь 2012 год - 65). Зафиксировано также по 13 случаев кибер-преступлений против журналистов и СМИ, и запугиваний журналистов. Такие данные публикует ежемесячный мониторинг Института массовой информации «Барометр свободы слова».

Также ИМИ зафиксировал 11 случаев препятствования законной профессиональной журналистской деятельности, 8 случаев ареста, 5 случаев цензуры, 2 случая политического давления и по 1 случаю обыска, проблем с доступом к публичной информации и давления на блогеров.

Читайте такжеПредставители СМИ вышли на акцию «Не стреляйте в журналистов» на улице Грушевского

В этом месяце ИМИ вынужден был создать новую категорию в Барометре свободы слова – «Журналисты, которые вынуждены скрываться или покинуть страну». Таких случаев в январе зафиксировано три.

В январе, как и декабре-ноябре, продолжилась тенденция избиения и нападений на представителей СМИ, как украинских, так и иностранных, которые освещали акции Евромайдана.

Подавляющее большинство журналистов пострадали во время или в результате выполнения профессиональных обязанностей, начиная с 19 января, когда на улице Грушевского в Киеве началось силовое противостояние между митингующими и правоохранителями.